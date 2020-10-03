دبي تستقطب 28 ألف رخصة أعمال جديدة منذ مطلع 2020

سجلت قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في السوق المحلي بدبي، إضافة 4089 رخصة تجارية جديدة خلال سبتمبر الماضي، لترتفع إلى 28140 رخصة جديدة منذ بداية 2020 وحتى نهاية الشهر الماضي بنمو 10.5% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حسب بيانات «خارطة دبي للأعمال» التابعة ل«دائرة التنمية الاقتصادية».

وأشارت بيانات «خارطة دبي للأعمال»، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد المستثمرين الجدد في الإمارة وصل خلال نفس الفترة إلى 34494 مستثمراً حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، مقارنة ب41583 مستثمراً خلال التسعة شهور من العام 2019 بتراجع 20%.

وتنوعت الرخص الجديدة الصادرة ما بين مهنية (2480 رخصة) وتجارية (1554 رخصة) وصناعية (21 رخصة)، بالإضافة إلى السياحية ب(34 رخصة). وتوزعت على مختلف المناطق الاستثمارية في دبي، وجاءت منطقة «بر دبي» في الصدارة بواقع 2207 رخص جديدة تلتها «ديرة» ثانية ب1843رخصة، في حين احتلت «دبي الجديدة» المركز الثالث ب61 رخصة وأخيراً حتا ب6 رخص.

ويواصل اقتصاد دبي، على الرغم من الأزمات والتحديات الراهنة التي طرأت على الاقتصاد العالمي نتيجة لتداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، الاستمرار بخطى ثابتة للحفاظ على مكتسباته وتحديد آفاق الفرص المستقبلية لما بعد هذه المرحلة، مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة ساهمت في الحفاظ على ثقة المستثمرين والشركات.