أنباء عن إنقاذ مالي عاجل للخطوط التركية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أربعة مصادر لـ«رويترز» إن صندوق الثروة التركي يجري محادثات لتقديم تمويل طارئ للخطوط الجوية التركية، التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر المطلعة على المسألة أن الشركة، قد تتلقى دعماً رأسمالياً أو تمويلياً، رغم أنه لم يتم وضع اللمسات النهائية لأي شيء بعد.

ولم يتضح كم حجم التمويل الذي قد يتيحه صندوق الثروة التركي لما وصفه مصدر بالإنقاذ المالي.

وفي بيان للبورصة، قالت الخطوط الجوية التركية إن الشركة لم تتلق أي معلومات تتعلق بإجراء محادثات بشأن تخصيص سيولة أو دعم تمويلي للشركة.

وتكبدت الخطوط التركية خسائر 2.33 مليار ليرة (287 مليون دولار) في الربع الثاني حين اتسع نطاق إجراءات العزل العام داخل تركيا وفي الخارج. واتفقت مع نقابة على خفض الأجور بين 30% و50% حتى نهاية 2021 لكنها تجنبت تسريح موظفين.

وقال أحد المصادر «من الواضح جداً أن الخطوط التركية في حاجة لبرنامج إنقاذ. قد يكون دعماً رأسمالياً أو دعماً تمويلياً».

وأضاف المصدر أن صندوق الثروة التركي أجرى دراسة واسعة للشركات التركية التي تعاني من صعوبات في قطاعي النقل والسياحة، مما يشير إلى أن عمليات إنقاذ أخرى قد تكون وشيكة.

ويملك الصندوق 49.12 % من الخطوط التركية التي يبلغ رأسمالها السوقي 14.6 مليار ليرة (1.9 مليار دولار). وانخفضت أسهمها 31% منذ الإغلاق المؤقت ووقف الرحلات الدولية بعد فبراير/ شباط. وارتفعت الأسهم 2.5 %، الجمعة، بعد نبأ التمويل. (رويترز)