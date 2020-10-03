شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى لثقة المستهلكين الأمريكيين في 6 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لتسجل أعلى مستوى في 6 أشهر. وأوضحت البيانات أن ثقة المستهلكين الأمريكيين ارتفعت مع التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية.
وكشفت بيانات صادرة عن جامعة «ميتشجان»، الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع إلى 80.4 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 74.1 نقطة المسجلة في أغسطس/آب الماضي.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع عند 78.9 نقطة.
وارتفع مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى 87.8 نقطة خلال سبتمبر/أيلول، مقابل 82.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق.
كما صعد مؤشر التوقعات الاقتصادية المستقبلية من 68.5 نقطة في أغسطس/آب، إلى 75.6 نقطة خلال سبتمبر/أيلول.
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