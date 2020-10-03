شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات المصانع الأمريكية دون التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت طلبات الشراء الجديدة للسلع الأمريكية الصنع بأقل من المتوقع في أغسطس/ آب، لكن إنفاق الشركات على المعدات بدا في تعاف، وهو ما دعم الاقتصاد على الأرجح في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة إن طلبيات المصانع زادت 0.7% بعد تسارع 6.5% في يوليو/ تموز.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن طلبيات المصانع سترتفع واحداً% في أغسطس/ آب.
يتعافى قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.3% من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، من مستويات متدنية بلغها بسبب الجائحة في ظل عودة الشركات لملء المخزونات. لكن وتيرة النمو تتباطأ مع استمرار أزمة فيروس كورونا وانحسار الدعم القادم من التحفيز المالي.
كان معهد إدارة التوريدات قد قال أمس الأول الخميس إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط في سبتمبر/ أيلول، إذ نزلت الطلبيات الجديدة عن قمة أكثر من ستة أعوام ونصف العام.
وتراجعت الطلبيات غير المنفذة في المصانع 0.6% في أغسطس/ آب بعد نزول 0.7 في يوليو/ تموز. ولم يطرأ تغير على المخزونات بالمصانع، في حين ارتفعت شحنات البضائع المصنعة 0.3%.
وأفادت الحكومة أيضاً بأن الطلبيات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي تعتبر مؤشراً على خطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 1.9% في أغسطس/ آب.
(رويترز)
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