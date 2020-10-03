تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية.. ولكن أجور العاملين في ارتفاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول إذ انحسر التعافي من تراجع مدفوع بكوفيد-19 في ظل نفاد أموال حكومية واستمرار الجائحة، ما يترك الكثيرين مهددين بأن يصبحوا عاطلين عن العمل على نحو دائم.

يأتي ذلك فيما ارتفع متوسط أجر العمال في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي، وسط هبوط معدل البطالة.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، الجمعة، فإن متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة في الساعة بلغ 29.47 دولار بزيادة سنتين، أو ما يعادل 0.1% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي عند المقارنة مع الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة في الساعة سوف ترتفع بنسبة 0.5% خلال الفترة نفسها.

أما على أساس سنوي، فإن متوسط أجر العمال في الولايات المتحدة في الساعة ارتفع بنسبة 4.6% في سبتمبر/ أيلول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد متوسط عدد ساعات العمل لكل العاملين، فقد ارتفعت بنحو 0.1 ساعة في الشهر الماضي لتصل إلى 34.7 ساعة.

وفي آخر تقرير شهري للتوظيف قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت وزارة العمل الأمريكية أمس الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 661 ألفاً الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.489 مليون في أغسطس/ آب. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 850 ألف وظيفة في سبتمبر/ أيلول.

وبلغ نمو التوظيف ذروة في يونيو/ حزيران حين قفز عدد الوظائف بوتيرة قياسية قدرها 4.781 مليون وظيفة.

وانخفض معدل البطالة إلى 7.9% في سبتمبر/ أيلول من 8.4% في أغسطس/ آب. وبينما انخفض معدل البطالة من ذروة في أبريل/ نيسان عند 14.7%، فإنه تأثر نزولاً جراء أشخاص صنفوا أنفسهم خطأ على أنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن العمل». (رويترز)