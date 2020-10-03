شكرا لقرائتكم خبر عن تسليمات «تيسلا» تتعافى في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع معدل تسليم سيارات شركة «تيسلا» في الربع الثالث من العام الجاري على أساس فصلي بأكثر من التوقعات. وكشفت الشركة الأمريكية في بيان، أنها سلمت 139.3 ألف سيارة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 90.65 ألف سيارة في الربع السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدلات التسليم في «تيسلا» ستسجل مستوى 137 ألف سيارة في الربع الثالث من 2020.
وأوضحت الشركة، الخميس، أن معدل التسليم بلغ 124.1 ألف سيارة من موديل «3» و«واي»، و15.2 ألف سيارة من موديل «إكس» و«إس».
وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها أنتجت في الربع الثالث من العام الجاري 145.03 ألف سيارة.
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