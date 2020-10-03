شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «كروكس» يقفز 12%.. والسبب صورة جاستن بيبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت صورة لزوج من أحذية «كروكس» عائم في بركة نشرها المغني جاستن بيبر على حسابه في إنستجرام وأرفقها بكلمة «قريباً» كافية ليقفز سهم الشركة التي تنتج القبقاب البلاستيكي في «وول ستريت».

وغالباً ما يشاهَد المغني الكندي البالغ السادسة والعشرين منتعلاً أحذية «كروكس» بمختلف ألوانها.

وسرعان ما بدأ مستخدمو الإنترنت بعد نشر الصورة يتكهنون بتعاون مستقبلي بين بيبر و«كروكس».

وارتفع سعر سهم «كروكس» الخميس في «وول ستريت» بأكثر من 12% قبل أن يقفل على زيادة بنسبة 6%.

ودرجت الشركة على التعاون مع مشاهير، وقد طرحت في السوق في بداية الأسبوع حذاءً جديداً يلمع ليلاً، صممته بالتعاون مع المغني البورتوريكي باد باني.

ولدى بيبر 148 مليون متابع على إنستجرام ويعتبر من أكثر الأفراد متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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