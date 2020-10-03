شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تعزز خدمات المحادثات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «فيسبوك»، أنها ستعمل على إبراز مجموعاتها المخصصة للمحادثة، والتي يلتقي فيها 1.8 مليار مستخدم للشبكة الاجتماعية كل شهر؛ لمناقشة مجالات اهتمامهم المفضلة.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر سنوي لمجموعة «فيسبوك» عُقِدَ افتراضياً؛ بسبب جائحة كوفيد-19. وأوضحت المجموعة: إن الهدف هو حضّ مستخدمي الإنترنت على إيجاد أرضية مشتركة يتحاورون من خلالها، وتقليل إظهار خلافاتهم التي يعبّرون عنها أحياناً بعنف على «فيسبوك».

وستستحدث «فيسبوك» مجموعات عامة ذات هدف محدد، علماً أن ثمة مجموعات خاصة موجودة راهناً. وستظهر هذه المجموعات العامة أكثر في التوصيات، في موجز الأخبار للمستخدمين.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قالت فيجي سيمو، وهي من نواب رئيس مجموعة «فيسبوك»، وتتولى شؤون تطبيق الهاتف المحمول، إن «المجموعات تتيح للناس التحادث مع (أشخاص) يمتلكون أفكاراً أو قصصاً مختلفة».

كذلك، أكّدت الشبكة الاجتماعية الأبرز في العالم أن برامج جديدة ستوفّر للمشرفين على هذه المجموعات؛ لضمان حسن سير المحادثات والامتثال لشروط الاستخدام.

وثمة 70 مليون مستخدم على «فيسبوك»، أنشأوا مجموعات أو تولّوا الإشراف عليها.

وستُستَحدَث وظيفة جديدة تمكّن المشرفين على المجموعات من أن يمنعوا تلقائياً المداخلات التي تحوي كلمات معينة أو التي كتبها مستخدمون تم الإبلاغ سابقاً عن مخالفاتهم.

وأكدت فيجي سيمو أن المشرفين الذين «يمضون ساعات عدة في الأسبوع؛ للتأكد من إدارة مجموعاتهم بشكل جيد»، سيتلقون تدريباً مناسباً. (أ.ف.ب)