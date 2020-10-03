الجناح السعودي في «إكسبو 2020» يطلق حملة لاستقطاب 1000 متطوع ومتطوعة من المملكة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365” أعلن جناح المملكة العربية السعودية في «إكسبو 2020 دبي»، عن إطلاق حملته التطوعية بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، في خطوة تهدف إلى استقطاب ما يقارب من نحو 1000 مواطن ومواطنة سعودية؛ للمشاركة بالعمل التطوعي في الجناح طيلة فترة فعاليات المعرض العالمي الذي سيقام خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ومارس/آذار 2022.

وقال الدكتور فهد بن عبد الله اليابس، المفوض العام ومدير مشروع جناح المملكة: «نسعى من خلال هذه المبادرة الفريدة إلى التعريف بالمواهب السعودية أمام العالم، ليكون المتطوعون السعوديون سفراء يمثلون ثقافة المملكة وشعبها. كما ستسهم هذه المبادرة بشكل كبير في تعزيز جهودنا؛ الرامية لسرد قصة التحول في المملكة؛ من خلال تركيزها على الشباب الذين نعدهم واجهة التغيير الإيجابي».

ومن المتوقع أن يستقطب الجناح المملكة العربية السعودية في إكسبو2020 دبي ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم؛ حيث سيمثل نافذة أمام العالم؛ لاستعراض كنوز المملكة وعجائبها الفريدة، ويسعى الجناح إلى تقديم لمحات عن رحلة التحول التي بدأت تتبلور بالفعل؛ من خلال إلقاء الضوء على تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

مبادرة لافتة

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وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات: «يسر المؤسسة أن تتعاون مع جناح السعودية؛ لدعم هذه المبادرة الملفتة، والتي تسعى إلى تفعيل مفهوم العمل التطوعي، وهو قطاع حيوي في أي اقتصاد مزدهر. كما تحرص مؤسسة الإمارات على بناء قدرات الشباب ودعمهم؛ لاكتشاف وتطوير مواهبهم ومهاراتهم، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال والتمكين والعمل التطوعي كجزء لا يتجزأ من مهمتنا. كما نعد إطلاق هذه المبادرة خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي بشكل خاص، خطوة مهمة ستحقق تأثيراً إيجابياً ملموساً».

حدث طموح

ويحرص جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي على إتاحة الفرصة أمام شباب وفتيات المملكة، فوق سن 18 عاماً، للمشاركة في حدث يتجاوز طموحاتهم، ويتيح لهم العمل على إحداث التغيير الإيجابي، والتعرف إلى ثقافات من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تعلم مهارات جديدة، وقضاء وقت ممتع أثناء المشاركة.

وبدورها، قالت ثريا البدران، رئيسة قسم تجارب الزوار والمسؤولة عن برنامج العمل التطوعي في الجناح السعودي: «يوفر برنامجنا للمتطوعين السعوديين فرصة لا تتكرر للعمل كسفراء لبلادنا، وإظهار عمق ارتباطنا به من خلال القيام بأدوار تطوعية متنوعة في إكسبو 2020، واكتساب خبرات عملية لا تضاهى؛ حيث ستسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية. وستتاح أمامهم فرصة فريدة لتمثيل بلادهم خلال هذا المعرض العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة».

ويمكن للراغبين بالتطوع، التسجيل عبر الموقع الخاص بالجناح السعودي.