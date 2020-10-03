554 مليون درهم تجارة الفجيرة مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشف الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عن ارتباط الفجيرة الوثيق مع دولة الصين بحجم تبادل تجاري بينهما بلغ أكثر من 554.5 مليون درهم العام الماضي، مشيراً الى أن الغرفة ظلت على الدوام توفد سنوياً عدداً من أصحاب ورواد الأعمال للصين لحضور معرض كانتون التجاري العالمي للتعرف إلى أحدث التقنيات الصناعية من الآليات والماكينات والأجهزة الإلكترونية والتي يمكن الاستفادة منها في إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات مع زوار المعرض من جميع دول العالم.

وقال رئيس الغرفة إن العلاقات بين دولة الإمارات والصين راسخة ومزدهرة ومتطورة باستمرار، وأشار إلى حرص القيادة الرشيدة في الدولة على إقامة جسور من التواصل مع حكومة وشعب الصين الصديق، فدولة الإمارات ترتبط مع الصين الشعبية بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية ترتكز على أسس متينة من التعاون العميق المتبادل بين البلدين.