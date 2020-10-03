بورصة دبي للذهب والسلع: إقبال على تداولات عقود العملات الأجنبية المتجددة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حافظت «بورصة دبي للذهب والسلع» على زخمها القوي مع دخول الربع الأخير من 2020. وخلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، شهدت العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية الثلاث التي تم إطلاقها مؤخراً في بورصة دبي للذهب والسلع - وهي اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي - نمواً في حركة التداول، لتسجّل حتى الآن أحجام تداولات بلغت 6,449 عقداً بقيمة 75 مليون دولار أمريكي منذ إطلاقها في شهر يوليو.

تقلبات العملات

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وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نظراً للزيادة الكبيرة في تقلبات العملات بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وعدم إحراز تقدم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوقعات المنخفضة بشأن النمو الاقتصادي، فقد سجلنا إقبالاً كبيراً على العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية، حيث يتطلع الأعضاء بشكل متزايد إلى الاستفادة من الأدوات الديناميكية لإدارة المخاطر التي تواجههم. ومع دخولنا الربع الأخير من العام، لا تزال حالة الغموض الاقتصادي العالمية قائمة، ونتوقع أن تواصل هذه المنتجات الفريدة نمواً قوياً، ما يسمح للمستثمرين بتخفيف المخاطر في سوق العملات. وانطلاقاً من التزامنا التام بتلبية احتياجات أعضائنا والمشاركين في السوق، سنعلن قريباً عن إطلاق المزيد من المنتجات المبتكرة التي تهدف إلى توفير قيمة كبيرة للمستثمرين خلال هذه الأوقات الصعبة».

فرص المراجحة

وتوفر العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية في «بورصة دبي للذهب والسلع» للمستثمرين إمكانية الاستفادة من فرص المراجحة الموجودة بين العقود الآجلة التقليدية ربع السنوية في البورصة وهذه العقود المتجددة الدائمة. وفي الوقت نفسه، فإن تعويضات الهامش تضمن للمستثمرين أقصى قدر من كفاءة رأس المال.

وخلال شهر سبتمبر، سجلت العقود الآجلة لليورو والجنيه الاسترليني أداءً قوياً أيضاً، محققةً نمواً هائلاً في أحجام تداولاتها منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 193% و327% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.