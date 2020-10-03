شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تؤكد إعادة تشغيل "الدهبيات" يساهم فى تنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد منتصر ، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعادة تشغيل الدهبيات يساهم في تنشيط سياحة الرحلات النيلية، موضحاً أن تشغيل المراكب السياحية الكبرى يحتاج إلى عدد كبير من السياحة حتى تحقق عائد لأصحابها، وفي ظل التراجع الكبير لأعداد السياح في الوقت الحالي، فأن مراكب الدهبيات التي تنقل عدد محدود من الركاب قد تساعد في تنشيط الرحلات النيلية مرة أخرى.

وأشاد "منتصر"، بدور وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، في إعادة تشغيل الدهبيات مرة أخرى بين الأقصر وأسوان، منوها إلى أن الدهبيات تعد من أنماط الرحلات النيلية الجديدة، وتباع للسائح بسعر أغلى من المراكب القديمة، نظراً لما توفره من خصوصية ورونق للسائح.

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غير أن "منتصر" أكد أن تشغيل "الدهبيات" وحدها لن يساهم في تنشيط السياحة، والتي تعاني من ضعف كبير في أعداد السياحة الوافدة بسبب متطلبات الحماية من فيروس كورونا المستجد، ولكن في الوقت نفسه لابد من تشغيلها لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر تفتح أبوابها لاستقبال السياح وسط إجراءات احترازية صحية جيدة، بدليل عدم تعرض السياحة الوافد لمصر منذ الجائحة، والتي بلغت نحو 300 ألف سائح لأي ضرر، متوقعاً أن تحقق مصر مستهدفها من أعداد السياحة هذا العام، والذي بلغ 3.5 مليون سائح، حيث زار مصر 3 ملايين سائح قبل ظهور كورونا، وخلال الشهور القليلة المقبلة سيكتمل باقي المستهدف.

والدهبية هي عبارة عن فندق عائم صغير يتكون من "كابينتين" وحتى 12 كابينة ويبلغ مدة البرنامج الخاص به نحو 5 أيام فى المتوسط وتبلغ أسعاره 4 أضعاف الفنادق العائمة العادية ويطلق عليها سياحة الأغنياء، وتعتبر هامة جداً للسياح الذين يبحثون عن الخصوصية والتباعد وعدم التواجد في مجموعات كبيرة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.