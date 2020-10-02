شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض متأثرة بالقلق حيال إصابة "ترامب" بـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة عقب صدور تقرير الوظائف الشهري وأيضا وسط مخاوف بعد إصابة الرئيس "دونالد ترامب" بفيروس "كورونا".



وكان "ترامب" قد أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا وخضوعهما للحجر الصحي، كما أصيب ابنه "بارون ترامب" بالمرض أيضا.



وذكرت مصادر في البيت الأبيض أن حالة الرئيس مستقرة لكن تم إيداعه بأحد المراكز الطبية كإجراء احترازي.



وأظهرت بيانات اليوم إضافة الاقتصاد الأمريكي 661 الف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 900 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 7.9% من 8.4%.

Advertisements



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4.3% أو 1.67 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 37.05 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 8%، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 38.6 دولار وأقل سعر عند 36.6 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4% أو ما يعادل 1.66 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 39.27 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 7.4%، وسجلت أعلى سعر عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 38.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 134 نقطة) إلى 27683 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 27861 نقطة وأقل مستوى عند 27382 نقطة.



وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.2% (ما يعادل 251 نقطة) إلى 11075 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 11244 نقطة وأقل مستوى عند 11033 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 3348 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 3369 نقطة وأقل مستوى عند 3323 نقطة.