شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بضغط من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم المبيعات للصينيين.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية اليوم أن شركات تصدير خاصة باعت ما يقرب من 264 ألف طن متري من الصيا للصين خلال موسم التسويق 2020/2021، بينما باعوا نحو 252 ألف طن متري من الصويا لجهات غير معلومة.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.86 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.03 نقطة وأقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وتعرضت جميع الأسواق العالمية لتقلبات اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إصابته وزوجته بفيروس كوورنا كما أصيب ابنه الأصغر بالفيروس أيضا، ووضعوا قيد الحجر الصحي.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 10.30 دولارa للبوشل، وسجلت اعلى سعر اليوم عند 10.28 دولار في حين سجل أقل سعر عند 10.13 دولار.