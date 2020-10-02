شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية، لكن المعدن سجل مكاسب أسبوعية قوية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن أنه أصيب وزوجته بفيروس كوورنا كما أصيب ابنه الأصغر بالفيروس أيضا، ووضعوا قيد الحجر الصحي.



وذكرت مصادر في البيت الأبيض أن حالة "ترامب" مستقرة وأنه يمارس بعض المهام بمرونة دون قيود.

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وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن إضافة الاقتصاد 661 الف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 900 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 7.9% من 8.4%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.86 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.03 نقطة وأقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% أو ما يعادل 23 سنتا وأغلق عند 24.029 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1%، وبلغ أعلى سعر عند 24.355 دولار وأقل سعر عند 23.580 دولار.