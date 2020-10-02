شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية أفضل من التوقعات بالتزامن مع تقلبات في الأسواق العالمية.



يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إصابته وزوجته "ميلانيا" بفيروس كورونا مشيرا إلى انهما سيخضعان للحجر الصحي في البيت الأبيض، كما أعلن في وقت لاحق إصابة نجله "بارون ترامب" بالفيروس.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت إضافة الاقتصاد 661 الف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 900 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 7.9% من 8.4%.

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وفي اليابان، ارتفع معدل البطالة إلى 3% بما تماشى مع التوقعات خلال سبتمبر/أيلول من 2.9% في القراءة السابقة.



وقفز الأساس النقدي الياباني بنسبة 14.3% في الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 11.9%، بينما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد إلى 32.7 مقارنة بتوقعات عند المستوى 31.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 105.3، وسجل أعلى سعر عند 105.6 وأقل سعر عند 104.9.