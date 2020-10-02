شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:33 صباحًا, 3 أكتوبر 2020 م سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً اليوم، على خلفية أنباء إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 134.09 نقطة، بما يعادل 0.48 في المئة، إلى 27682.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً 32.36 نقطة، أو 0.96 في المئة، إلى 3348.44 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 251.49 نقطة، أو 2.22 في المئة، إلى 11075.02 نقطة.

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