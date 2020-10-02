شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز للمصانع يتصدر قائمة مطالب اتحاد المستثمرين لـ "التنمية الصناعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الأحد، اجتماعاً مع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمقر الاتحاد بمصر الجديدة، عقب اجتماع مجلس الإدارة لاختيار رئيس جديد خلفاً للراحل محمد فريد خميس.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه من المقرر أن يتناول الاجتماع استعراض رئيس هيئة التنمية الصناعية خططه لتطوير أداء الهيئة خلال الفترة المقبلة، والرد على قائمة تم إعدادها بمشاكل المصانع بمختلف المناطق الصناعية، مضيفا أن أبرز المشاكل المتكررة تطبيق قانون التراخيص الصناعية، على الرغم مما يتضمنه القانون من تسهيلات عديدة لسرعة إصدار التراخيص إلا أنه لم يتم تطبيقها.

ومن جانبه قال صبحي نصر ، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن ضمن قائمة المشاكل التي سيتم عرضها على رئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد، أزمة أسعار الطاقة للمصانع وعلى رأسها سعر الغاز، حيث يتم توريد سعر الغاز لكافة المصانع سواء كثيفة الاستهلاك من عدمه بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو سعر أعلى من السوق العالمي مما يؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية، وسبق أن تقدمنا بطلب عديدة لتخفيضه إلى 3 دولارات، وننتظر صدور قرار حكومي للاستجابة لمطلبنا.

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وأضاف "نصر"، كما سيتم عرض المعوقات التي تواجه التنمية الصناعية، وأبزرها تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص الصناعية، وكذلك إشكالية منح التراخيص لاستيراد منتجات مستوردة لها مثيل محلي، وكذلك ندرة توافر أراضي مخصصة للتخزين خاصة في المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس.

وعين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط، يوم 29 يوليو الماضي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اعتباراً من 5 أغسطس لعام 2020، وذلك لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وبعد تعيينه أجرى محمد الزلاط عدة اجتماعات مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، كما عقد لقاءات مع محافظين آخرها مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والذي استعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمحافظة وزيادة التعاون بين الهيئة والمحافظة من أجل المزيد من الاستثمارات.