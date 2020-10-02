شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 02-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر النفط دعم قوي عند 37.00، ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 36.00 على المدى القريب، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 38.80.

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