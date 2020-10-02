شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض لكنه يحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية عقب إصابة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفيروس "كورونا".



هذا، وقد أعلنت وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم عن إضافة الاقتصاد 661 الف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 900 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 7.9% من 8.4%.

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وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم إصابته وزوجته "ميلانيا" بفيروس كورونا مشيرا إلى انهما سيخضعان للحجر الصحي في البيت الأبيض، كما أعلن في وقت لاحق إصابة نجله "بارون ترامب" بالفيروس.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.86 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.03 نقطة وأقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.70 دولار إلى 1907.60 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، وسجل أعلى سعر عند 1923.6 دولار وأقل سعر عند 1895.2 دولار.