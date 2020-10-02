شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قليلاً بعد نبأ إصابة "ترامب" بـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث أقبل عليه المستثمرون كملاذ آمن في أعقاب الإعلان عن نبأ إصابة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفيروس "كورونا".



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم عن إضافة الاقتصاد 661 الف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 900 ألف وظيفة.



وفي التقرير الشهر أيضا، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 7.9% في سبتمبر/أيلول من 8.4% في أغسطس/آب ومقارنة بتوقعات عند 8.2%.

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وأعلن الرئيس الأمريكي "ترامب" اليوم إصابته وزوجته "ميلانيا" بفيروس كورونا مشيرا إلى انهما سيخضعان للحجر الصحي في البيت الأبيض.



وبعث الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" برقية مساندة وتمنيات بالشفاء لـ"ترامب"، كما صرح المرشح الديمقراطي "جو بايدن" أنه يصلي لأسرة ابرئيس الأمريكي من أجل التعافي من الفيروس.



وبعد ذلك بساعات، أعلنت مصادر في الإدارة الأمريكية إصابة الابن الأصغر للرئيس "بارون ترامب" بفيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.86 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.03 نقطة وأقل مستوى عند 93.6 نقطة.