شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معظم بورصات الخليج الأسبوع المنتهي.. والسعودية تربح 169 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.71% رابحاً 58.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8295.05 نقطة، وربح رأس المال السوقي 169.404 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.101 تريليون ريال، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.6% رابحاً 13.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2265.70 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.21 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5% رابحاً 25.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.02 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.31 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.55 مليار درهم.

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.24% خاسراً 17.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1432.46 نقطة، بينما تعطلت بورصتي الكويت ومسقط لمدة 3 أيام حداداً على أرواح الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.71% رابحاً 58.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8295.05 نقطة، فيما تراجع السوق الموازية - نمو بنسبة 4.97% خاسراً 720.88 نقطة ليغلق عند مستوى 13788 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.116 مليار سهم بقيمة 43.19 مليار ريال، وربح رأس المال السوقي 169.404 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.101 تريليون ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.71% رابحاً 58.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8295.05 نقطة، فيما تراجع السوق الموازية - نمو بنسبة 4.97% خاسراً 720.88 نقطة ليغلق عند مستوى 13788 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.116 مليار سهم بقيمة 43.19 مليار ريال، وربح رأس المال السوقي 169.404 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.101 تريليون ريال.

وصعد 15 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%.

بورصة دبيوقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.6% رابحاً 13.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2265.70 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.21 مليار درهم. بورصة دبيوقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.6% رابحاً 13.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2265.70 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.21 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 0.7% مدفوعاً بصعود سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.5%، دبي الإسلامي بنسبة 1.17%، وقفز سهم شركة إعمار مولز بنسبة 0.6%.

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بورصة أبوظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5% رابحاً 25.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.02 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.31 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.55 مليار درهم. بورصة أبوظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5% رابحاً 25.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.02 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.31 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.55 مليار درهم.

وقفز ببورصة أبوظبي قطاع البنوك بنسبة نمو 0.8% مدفوعاً بصعود سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.4%، وسهم أبوظبي الأول بنسبة 0.4%، ثم قطاع العقار بنسبة نمو 0.3% مدفوعاً بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الطاقة بنسبة نمو 1.7% مدفوعاً بسهم أدنوك للتوزيع بنسبة 2.9%، دانة غاز بنسبة 1.13%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.24% خاسراً 17.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1432.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 39.01 مليون سهم بقيمة 4.53 مليون دينار بحريني. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.24% خاسراً 17.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1432.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 39.01 مليون سهم بقيمة 4.53 مليون دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.22% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.73% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.23%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.87% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.74%.