شكرا لقرائتكم خبر عن سوق النفط يهوى أدنى 40 دولاراً بعد إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتقلبات في الأسواق العالمية عقب إصابة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفيروس كورونا.



وكان "ترامب" قد أعلن في وقت سابق الجمعة إصابته وزوجته بفيروس كورونا وخضوعهما للحجر الصحي، وفي وقت لاحق أعلن عن إصابة الابن الأصغر "بارون ترامب" بالفيروس التاجي.



وسوف يصدر اليوم التقرير الأسبوعي لشركة "بيكر هيوز" لمعرفة حال أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.86 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.03 نقطة وأقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 37.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 38.6 دولار وأقل سعر عند 36.6 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.9% إلى 39.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 38.7 دولار.