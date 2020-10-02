شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض عقب بيانات مبيعات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات يوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن التقلبات في الأسواق العالمية عقب إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا.



وأعلن "ترامب" اليوم إصابته وزوجته "ميلانيا" بفيروس كورونا مشيرا إلى انهما سيخضعان للحجر الصحي في البيت الأبيض.



وبعد ذلك بساعات، أعلنت مصادر في الإدارة الأمريكية إصابة الابن الأصغر للرئيس الأمريكي "بارون ترامب" بفيروس كورونا.

Advertisements



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية في أستراليا أن مؤشر مبيعات التجزئة انخض بنسبة 4% خلال سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 3.2%.



ومن جانبها، أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 661 الف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 900 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 7.9% من 8.4% مقارنة بتوقعات عند 8.2%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7163، وسجل أعلى سعر عند 0.7189 في حين سجل أقل سعر عند 0.7132.