شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون العرب بالبورصة يسجلون صافى شراء بقيمة 86 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المستثمرون العرب صافي شراء بالبورصة المصرية، للأسبوع الخامس على التوالي، بقيمة 86.8 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، في حين سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 205.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.8%، والعرب على 5.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين نسبة 74.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 12.6 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 11051.3 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2022.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.48% مغلقًا عند مستوى 2928.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12862.88 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.41% ليغلق عند مستوى 1057.90 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 4.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 620.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 310.6 مليار جنيه إلى 315.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.5 مليار جنيه إلى 193.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.