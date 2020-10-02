شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة عقب تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري والذي سجل بعض البيانات دون التوقعات.



هذا، وقد أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إصابته وزوجته بفيروس "كورونا" المستجد وبدء إجراءات الحجر الصحي في البيت الأبيض.

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وبعد التراشقات والهجوم المتبادل في أول مناظرة بينهما، بعث المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" بخطاب أعرب من خلاله عن تمنياته بالشفاء العاجل لـ"ترامب" وزوجته.



وكشفت بيانات حكومية اليوم صادرة عن وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 661 الف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 900 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 7.9% من 8.4% مقارنة بتوقعات عند 8.2%.



وعلى صعيد التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 230 نقطة) إلى 27580 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 11177 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 3350 نقطة.