شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض تزامناً مع ارتفاع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة بالتزامن مع صعود طفيف للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية.



هذا، وقد أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم إصابته وزوجته رسميا بفيرس "كورونا المستجد مشيرا إلى أنه دخل وزوجته "ميلانيا ترامب" حجراً صحيا في البيت الأبيض.



وبعث عدد من رؤساء دول العالم ببرقيات المساندة والتمنيات بالشفاء لـ"ترامب" وزوجته، ومن أبرزهم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بالإضافة إلى مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن".

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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 661 الف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 900 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 7.9% من 8.4% مقارنة بتوقعات عند 8.2%.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.86 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.03 نقطة وأقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 2321.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2337.5 دولار وأقل سعر عند 2302.6 دولار.