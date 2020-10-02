شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت والخام الأمريكي يهبطان بنسبة 5% بعد إصابة ترامب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكورونا، يهبط خام برنت والخام الأمريكي بنسبة 5%. وقبلها فتحت مؤشرات بورصة "وول ستريت" على هبوط تأثرا بإصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد. وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!"، ليثير هذا الإعلام ردود أفعال واسعة، ويعلن البيت الأبيض إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

وأصدر البيت الأبيض جدول عمل محدثا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حيث تم إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره، وبحسب بيان البيت الأبيض سيشارك ترامب في الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة، في مؤتمر عبر "الفيديو كونفرس"، لدعم كبار السن المعرضين لخطر فيروس كورونا "كوفيد-19"، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بدون حضور صحفى.

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