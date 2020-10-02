شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر داوجونز يفقد 400 نقطة بعد إصابة ترامب بكورونا وفحص نائبة بايدن سلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مؤشر داوجونز الأمريكي يفقد 400 نقطة في بداية التداولات بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد. وأظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا لكامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن أنها سلبية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!"، ليثير هذا الإعلام ردود أفعال واسعة، ويعلن البيت الأبيض إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

وأصدر البيت الأبيض جدول عمل محدثا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حيث تم إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره، وبحسب بيان البيت الأبيض سيشارك ترامب في الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة، في مؤتمر عبر "الفيديو كونفرس"، لدعم كبار السن المعرضين لخطر فيروس كورونا "كوفيد-19"، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بدون حضور صحفى.

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