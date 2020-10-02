الاقتصاد

تراجع السندات السيادية لروسيا وأنجولا والسعودية مع هبوط النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت السندات الحكومية المقومة بالدولار لروسيا بجانب مجموعة من المنتجين الكبار للنفط اليوم الجمعة، إذ أدى هبوط أسعار الخام نحو 5% ونبأ إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بفيروس ، إلى إطلاق موجة بيع. وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات روسيا استحقاق يونيو 2047 وسبتمبر 2043 انخفضت ما يتراوح بين 0.5 و0.7 سنت في الدولار.

 

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كما ظهر اتجاه العزوف عن المخاطرة في ضعف الروبل الذي هبط 1.6 % مقابل الدولار إلى 78.60.

 

ومن بين منتجي نفط آخرين، انخفضت سندات أنجولا الدولارية استحقاق نوفمبر 2025 بمقدار 0.8 سنت وتراجعت إصدارات استحقاق أكتوبر 2046 وأكتوبر 2047 بما يصل إلى 0.7 سنت.

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