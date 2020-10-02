شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالمركزي الأوروبي يتوقع انخفاض تضخم منطقة اليورو هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة، إن تضخم منطقة اليورو سيظل سلبيا لبقية العام، بعد بيانات جديدة أظهرت أن نمو الأسعار بلغ أدنى مستوى في أربع سنوات. وقال دي جويندوس في كلمة "التضخم سيكون سلبيا لبقية العام... في العام المقبل، نأمل أن يتعافى".
ويمكن أن تُعتبر التصريحات تغييرا طفيفا في وجهات نظره إذ أنه توقع في وقت سابق أن يكون التضخم سلبيا أو قريب للغاية من الصفر لبقية العام.
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