شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تهوى بعد إصابة الرئيس الأمريكى ترامب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة، بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفيروس كورونا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، فيما تضررت المعنويات أيضا جراء تحفيز مالي بعيد المنال وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 280.51 نقطة أو ما يعادل 1.01 % إلى 27536.39 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 41.86 نقطة أو ما يعادل 1.24 % إلى 33389.94 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.98 نقطة أو ما يعادل 2.15 % إلى 11082.53 نقطة.
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