شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في سبتمبر ومعدل البطالة ينخفض إلى 7.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباطأ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر إذ انحسر التعافي من تراجع مدفوع بكوفيد-19 في ظل نفاد أموال حكومية واستمرار الجائحة، مما يترك الكثيرين مهددين بأن يصبحوا عاطلين عن العمل على نحو دائم.

وفي آخر تقرير شهري للتوظيف قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 661 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.489 مليون في أغسطس .

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 850 ألف وظيفة في سبتمبر.

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وبلغ نمو التوظيف ذروة في يونيو حين قفز عدد الوظائف بوتيرة قياسية قدرها 4.781 مليون وظيفة.

وانخفض معدل البطالة إلى 7.9 % في سبتمبر من 8.4 % في أغسطس.

بينما انخفض معدل البطالة من ذروة في أبريل عند 14.7 %، فإنه تأثر نزولا جراء أشخاص صنفوا أنفسهم خطأ على أنهم "يعملون لكنهم متغيبين عن العمل".