شكرا لقرائتكم خبر عن بنك "جولدمان ساكس" يتوقع نجاح بروكسل ولندن فى التوصل لاتفاق "بريكست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع بنك جولدمان ساكس اليوم الجمعة، أن ينجح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق للبريكست، موضحا أن ذلك لن يكون كافيا لتحسن نظرته إلى وضع الأصول في بريطانيا.

وقال مدير إدارة محفظة الدخل الثابت العالمية لدى البنك الأمريكي "هيو بريسكو" في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، إنه على الرغم من المفاوضات الهشة والمتقلبة، بروكسل ولندن سيتوصلا إلى اتفاق تجاري بحلول نهاية العام الجاري، فيما يواجه اقتصاد المملكة المتحدة تقلبات جائحة "كورونا".

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وعلى الرغم من التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني، لا يتوقع محللو "جولدمان ساكس" أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، بعد توقعات بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري قد يكون من بين العوامل التي قد تدفع أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

واستفاد الجنيه الإسترليني من إعلان بريطانيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجري محادثات غدا السبت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك بعد أسبوع صعب للعملة وسط إشارات متضاربة حول نتيجة الجولة الأخيرة المقررة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت بريطانيا ستتجنب الخروج بدون إتفاق في نهاية العام.