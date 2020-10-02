شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 2-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها مساء أمس بقيمة 8 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 838 جنيها للجرام، متأثراً بارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً والتي كسرت حاجز المقاومة وسجلت 1910 دولار. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 718.25 جنيه. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 718.25 جنيه. عيار 21 : 838 جنيها. عيار 24 : 957.75 جنيه. ننشر أسعار العملات اليوم الجمعة 2-10-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.39 جنيه للشراء، 18.59 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.12 جنيه للشراء، 20.50 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع.

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