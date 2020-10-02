شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها وخام برنت يسجل أدنى مستوى فى 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى 3 أسابيع ، وخام برنت أدنى مستوى فى أربعة أشهر ،بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وموجة بيع فى أسواق السلع ، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " إصابته بفيروس كورونا المستجد ،ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع إنتاج ليبيا بوتيرة أسرع من توقعات السوق.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 4.5% إلى مستوي 36.83$ الأدنى منذ 11 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 38.56$، وسجل أعلى مستوي عند 38.63$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 4.3% إلى مستوي 39.00$ للبرميل الأدنى منذ 16 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 40.74$ ، وسجل أعلى مستوي عند 40.76$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 3.2% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع فى أسواق الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

فى تغريدة على تويتر ،قال دونالد ترامب إنه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ،أثبتت الفحوصات إصابتهما بفيروس كوفيد-19 ،وإنه بدأ عملية الحجر الصحي.

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ووفقا لإحصاءات وكالة "رويترز"ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 34 مليون شخص، بزيادة ما يقرب من مليوني حالة عن نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال هذا الأسبوع ،تجاوزت حالات الوفاة بالمرض حاجز المليون شخص ،مع تسارع عدد الوفيات والإصابات فى العديد من البلدان ، وهو ما دفع بعض الحكومات العالمية إلى تشديد بعض القيود مرة أخرى لمنع انتشار العدوى ، الأمر الذي جدد المخاوف حول مستويات الطلب العالمي على الوقود.

فى ليبيا ، قالت مصادر لوكالة رويترز إن إنتاج النفط فى البلاد ارتفع إلى 270 ألف برميل يوميا ، مع تكثيف عمليات التشغيل والتصدير.

ويعد الارتفاع الحالي فى الإنتاج الحالي أسرع من توقعات السوق ، مع تخفيف الحصار من قبل الجيش الوطني الليبي على العديد من المنشآت النفطية.