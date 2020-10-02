شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة أسوأ من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر أيلول/سبتمبر ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 0.661 مليون وظيفة ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 0.900 مليون وظيفة ، أسوأ من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 1.489 مليون من إضافة 1.371 مليون وظيفة ،هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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