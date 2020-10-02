شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع دخل الفرد فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات فى سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش متوسط دخل الفرد بالساعة خلال شهر أيلول/سبتمبر مرتفعا بنسبة 0.1% ،على خلاف التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.3% المعدلة من ارتفاع بنسبة 0.4% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع دخل الفرد فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات فى سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.