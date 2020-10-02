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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى فى أسبوع قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى اليوم السابق ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعدما أعلن رئيس الولايات المتحدة إصابته بفيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية خلال أيلول/سبتمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.
ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 94.03 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.73 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.71 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 93.53 نقطة ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.
تجددت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل يوم الجمعة ، مع هبوط معظم أسواق الأسهم العالمية ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعدما أعلن رئيس الولايات المتحدة إصابته بفيروس كورونا.
فى تغريدة على تويتر ،قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه والسيدة الأولى "ميلانيا ترامب" أثبتت الفحوصات إصابتهما بفيروس كوفيد-19 ،وإنه بدأ عملية الحجر الصحي.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال أيلول/سبتمبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 0.900 مليون وظيفة جديدة خلال أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع إضافة 1.371 مليون وظيفة في آب/أغسطس ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 8.2% من مستوي 8.4% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.5% من ارتفاعا بنسبة 0.4% الشهر السابق.
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