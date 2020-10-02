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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تحقيق أفضل مكسب أسبوعي فى شهرين والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد تحقيق أفضل مكسب أسبوعي فى شهرين ، بفضل إقبال المستثمرين على شراء المعادن النفيسة كملاذات آمنة ، خاصة بعد إصابة رئيس الولايات المتحدة بفيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى مستوي 24.13$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.76$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 23.76$.
أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 2.3% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا حتى الآن بنسبة 5.5 % ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل آب/أغسطس الماضي.
انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة ، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، والتركيز على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إصابته بفيروس كورونا.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال أيلول/سبتمبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 0.900 مليون وظيفة جديدة خلال أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع إضافة 1.371 مليون وظيفة في آب/أغسطس ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 8.2% من مستوي 8.4% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.5% من ارتفاعا بنسبة 0.4% الشهر السابق.
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