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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بعد إصابة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد إصابة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفيروس كورونا المستجد.
انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة .
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.
تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بنسبة 1.7% ، مع تضرر القطاع من الخسائر الحادة فى أسعار النفط بالسوق العالمية.
فى تغريدة على تويتر ،قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه والسيدة الأولى "ميلانيا ترامب" ،أثبتت الفحوصات إصابتهما بفيروس كوفيد-19،وإنه بدأ عملية الحجر الصحي.
وتترقب أسواق المال العالمية فى وقت لاحق اليوم ، بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.95% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس أكثر من 1.0% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، و فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7 %.
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