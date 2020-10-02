شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 39.48 دولار للعقود الآجلة لبرنت تسليم ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 39.48 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر ديسمبر منخفضة بنسبة 3.5%، كما سجلت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر عند 37.33 دولار للبرميل منخفضة بنسبة 3.6%.

وشهدت أسعار النفط تراجعا خلال تعاملات اليوم ، بالدورة الآسيوية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته "ميلانيا" إصابتهما بوباء "كوفيد-19" وفقا لرويترز.

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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن بيانات من وزارة الطاقة اليوم الجمعة، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر، مما يشير إلى أن روسيا تجاوزت بقليل حصتها بموجب اتفاق عالمي للإمدادات.

ويستثني الاتفاق العالمي لمجموعة منتجي أوبك+ المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، وتضخ روسيا منها ما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا في المتوسط. وحصة روسيا حاليا تسعة ملايين برميل يوميا من النفط.

تأتي الزيادة في أعقاب قرار مجموعة أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا من أغسطس إلى سبتمبر، واعتبارا من يناير، من المتوقع تراجع تخفيضات الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا إضافية.