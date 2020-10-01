أخبار البورصة اليوم الخميس 1-10-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 1-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.849 مليار جنيه.

النيل لحليج الأقطان

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ايمكس انترناشيونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك لعدد 49.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه.

وكانت شركة إيميكس انترناشيونال، قد تقدمت بعرض شراء إجباري على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة بسعر نقدي يبلغ 50 جنيها، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

إيقاف تداول 28 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 28 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العامة للصوامع والتخزين، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رواد السياحة-رواد، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، الحديد والصلب المصرية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شركة النصر للأعمال المدنية، دلتا للإنشاء والتعمير، المهندس للتأمين، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، اودن للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، الأهلي للتنمية والاستثمار، التعمير والاستشارات الهندسية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، راية القابضة للاستثمارات المالية، النساجون الشرقيون للسجاد، الإسماعيلية مصر للدواجن، بي انفستمنتس القابضة.

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.849 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 370.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 6.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.8 مليار جنيه، 367.7 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.2 مليار جنيه، 9.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 11051 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12862 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2928 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 1057 نقطة.

وصعدت أسهم 113 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

القلعة

أعلنت شركة القلعة، عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 7.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020،وخلال النصف الأول من عام 2020، ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 148% لتسجل 17.8 مليار جنيه.

حققت الشركة صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 712.1 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020 مقابل صافي خسائر بقيمة 224.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث يرجع ذلك إلى الخسائر التي تكبدها مشروع الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة بسبب أزمة فيروس (كوفيد – 19) بالإضافة إلى استمرار تقلبات أسواق النفط بوجه عام مع ضيق الفارق بين أسعار المازوت والديزل، حيث سجلت الشركة المصرية للتكرير منفردة صافي خسائر قبل خصم حقوق الأقلية بقيمة 2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، حيث بلغت صافي قيمة المبيعات نحو 17.826 مليار جنيه خلال الستة شهور الأولى من عام 2020 مقابل 25.901 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض 31%، وبلغت الخسارة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 1.84 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بصافي خسارة 2.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وبلغت حجم السيولة المتوافر 2.05 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الدين 31.5 مليار جنيه.

ووافق مجلس الإدارة شركة حديد عز، خلال اجتماعه أمس، على إجراء التسوية فيما بين الشركة ومجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار مقابل ما تم سداده للتصالح في قضايا الاستحواذ على شركة الدخيلة والحصول على تراخيص الحديد، وذلك في ضوء الترخيص الصادر للمجلس من الجمعية العامة العادية للشركة.

فيما أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، عن تنفيذ بيع كامل حصتها فى رأس مال شركة الوجه القبلى الوطنية للطوب الطفلى (عدا 1500 سهم ضمان عضوية ) لتبليغ الكمية المنفذه 864500 سهم بسعر 3.60 جنيه وبقيمة إجمالية بلغت 3.1 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ليسيكو مصر، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 1980 سهم، 43450 سهم، 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسممنت-قنا، الأومنيوم العربية، 345.9 ألف سهم، 14991 سهم، 1 سهم، على التوالي، فيما باعت إدارة البنك التجاري الدولي 6500 سهم، وباع مساهم رئيسي للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 497.9 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة لشركات الألومنيوم العربية، المهندس للتأمين، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، 1 سهم، 4621 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 1500 سهم.