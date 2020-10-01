"المغربى" رئيسا لشعبة البصريات فى اتحاد الغرف التجارية وزغلول وصابر نائبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية ، برئاسة المهندس ابراهيم العربى ، رئيس الاتحاد وأسفرت نتيجة الجمعية العمومية عن فوز قائمة ابراهيم المغربى ، رئيس الشعبة العامة ، بأغلبية أصوات الحاضرين حتى انتخابات 2024 ، وتم تشكيل المكتب التنفيذى برئاسة ابراهيم فؤاد المغربى ،والنواب ياسر زغلول وأحمد صابر،.ومحمد التركى سكرتير عاما وأحمد العطار سكرتير مساعد.
وقال ابراهيم المغربى ، فى تصريحات صحفية أنه سيتم دعوة مجلس الإدارة الأول خلال الشهر الجارى لتشكيل اللجان النوعية وتحديد خطة العمل الجديدة للدورة القادمة.
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