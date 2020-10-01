شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يحذر من خسارة 1.7 مليون وظيفة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" من أن تضرر قطاع الطيران والاقتصادات في الشرق الأوسط من وقف نشاط السفر الجوي بسبب جائحة كوفيد-19 آخذ في التفاقم، وستُفقد 1.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط في قطاع الطيران والقطاعات التي يدعمها في 2020، ويشكل هذا تقريبا نصف طاقة التوظيف المرتبطة بالطيران في المنطقة البالغة 3.3 مليون وظيفة.

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وستُفقد 323 ألف وظيفة في قطاع الطيران وحده في 2020، ويشكل هذا نحو 46 % من إجمالى عدد وظائف الطيران بالمنطقة البالغ 595 الفا، كما ستهبط مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة بما يصل إلى 105 مليارات دولار، ويشكل هذا انخفاضا 49 % عن مستويات ما قبل الجائحة.

ويذكر أن إسهام قطاع الطيران فى الناتج المحلى الإجمالى بالمنطقة يبلغ فى العادة 213 مليار دولار، وغلق الحدود قلص هذا إلى 108 مليارات دولار.