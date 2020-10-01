شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرنوبي" رئيسًا لشعبة الأقطان باتحاد الغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية جلسة إجراءات اليوم الخميس لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة حتى 2024".

وترأس جلسة الإجراءات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي أعلن عن اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية، حيث جاء أحمد الشرنوبى عياد رئيسًا، ومفرح محمد البلتاجى نائب أول، وسوسن سليمان نائب ثانٍ، وعاصم ياسين أمينًا عامًا، وسعد محمد صادق أمينًا عامًا مساعدًا .

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وأبدى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تفاءله بالاتفاق الذي تم بين أعضاء هذه الشعبة واختيار مجلس إدارتها وهيئة مكتبها بالتزكية ، خاصة أن هذا القطاع مهم ويحتاج إلى التعاون والتكاتف، مشيرًا إلى أن القطن المصرى معروف فى جميع أنحاء العالم، ويجب التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لإعادته إلى ما كان عليه سابقـًا.