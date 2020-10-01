موجز اقتصاد اليوم الخميس 1 -10-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الخليج 365 ، اليوم الخميس 1 -10-2020 مجموعة من الاخبار الاقتصادية الهامة ، ومن بينها الاتصالات" تطرح 80 ميجاهرتز ترددات لشركات المحمول وتوقعات بوصولها لأكثر من مليار دولار، ورولز رويس تجمع 6.5 مليار دولار لتعويض شح السيولة بفعل جائحة كورونا.

"الاتصالات" تطرح 80 ميجاهرتز ترددات لشركات المحمول وتوقعات بوصولها لأكثر من مليار دولار

انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من المزايدة الثانية للترددات وتصل إلى 20 ميجاهرتز لشركتي اتصالات واورنج، لتصل حجم الترددات المطروحة من الدولة على شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق إلى نحو 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، حيث كان قد تم طرح 60 ميجا هرتز من الترددات في مزايدة منتصف سبتمبر الماضي شاركت بها كل من فودافون والمصرية للاتصالات.

وسوف يقوم الجهاز بإعلان النتائج فور اعتمادها وفق الإجراءات المتبعة لطرح وتخصيص الترددات.

وبإنتهاء مزايدة اليوم والتي يفوز بها مشغل واحد من المتنافسين عليها سواء اورنج أو اتصالات، يكون قد فاز بالترددات المطروحه ثلاث مشغلين، ومن المرجح أن تصل قيمة الترددات المطروحه على الشركات لأكثر من مليار دولار.

ووفقا لما أكدته مصادر لليوم السابع، فإن قيمة ترددات المزايدة الثانية التي نافست عليها اورنج َ اتصالات أعلى من المزايدة الأولى التي شاركت بها فودافون و المصرية للاتصالات we.

وول ستريت تقفز عند الفتح بفضل آمال التحفيز

قفزت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الخميس إذ يراهن المستثمرون على المزيد من التحفيز المالي بعد أن أظهرت بيانات انحسار التعافي في سوق العمل.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 158.93 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 27940.63 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 22.87 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 3385.87 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك 124.49 نقطة أو 1.11 بالمئة إلى 11291.99 نقطة.

رولز رويس تجمع 6.5 مليار دولار لتعويض شح السيولة بفعل جائحة كورونا

تعتزم شركة رولز رويس لصناعة المحركات جمع خمسة مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار) منها ملياري استرليني من المستثمرين لمواجهة "أسوأ التصورات" بعدما قوضت أزمة السفر الناتجة عن تفشي فيروس كورونا التدفقات النقدية للشركة البريطانية.

وقالت الشركة، في مايو إنها ستخفض تسعة آلاف وظيفة بسبب الجائحة مضيفة أن أوضاعها المالية العامة تواجه تدقيقا شديدا وهو ما قال رئيسها التنفيذي إنه ينبغي أن ينتهي بفضل خطة اليوم الخميس.

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وأثارت المخاوف بشأن الوضع المالي للشركة تكهنات بحزمة إنقاذ مالي من الحكومة لرولز رويس التي جرى تأميمها في 1971 ثم تمت خصخصتها في وقت لاحق.

مصادر بالبترول: تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إدكو أكتوبر الجارى

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه جاري التجهيز في مصنع إدكو لإسالة الغاز لتصدير شحنة غاز مسال خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشحنة تقدر بحوالي 140 ألف متر مكعب من الغاز المسال، لافتة إلى أن تلك الشحنة ضمن تعاقدات العام الجاري للعقود طويلة الأجل.

يذكر أنه خلال العام المالى 2018 / 2019 بلغت كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" حوالي 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت لـ"الخليج 365" عن تصدير 55 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2019، من خلال مصنع إدكو لإسالة الغاز وأيضا تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إدكو لإسالة الغاز خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي تقدر بحوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال ضمن تعاقدات العام الجاري للعقود طويلة الأجل.

وارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال السنوات الست الماضية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019.

وزيرة التخطيط: التعداد السكاني يزيد 10 أفراد كل 3 دقائق و201 فرد كل ساعة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة أن قضية السكان هي قضية محورية في التوجه التنموي للدولة، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في تنفيذ المنظومة الخاصة بتنظيم الأسرة وأوضحت أنه من المستهدف إعداد خطة تنفيذية لتلك المنظومة لعرضها على رئيس الوزراء.

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية الاستفادة من قاعدة البيانات التي تم إعدادها من واقع حملة صحة المرأة في أعمال اللجنة، موضحة أنه سيتم توفير الموارد للمنظومة الخاصة بتنظيم الأسرة بعد اعتماد الخطة من رئيس الوزراء، للبدء في التنفيذ.

تعافى مصانع منطقة اليورو يتعزز فى سبتمبر بدعم من ألمانيا

كشف مسح أن تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تعزز في سبتمبر مدعوما بدرجة كبيرة بتعاف في ألمانيا حيث شهدت مصانع المنطقة زيادة في الطلب بعد تخفيف بعض القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وفرضت الحكومات إجراءات عزل عام مشددة بعدما اجتاحت الجائحة أنحاء أوروبا لكن مع تراجع معدلات العدوى رُفع الكثير من هذه القيود. غير أن زيادة في حالات الإصابة الجديدة أدت لإعادة فرض بعض هذه الإجراءات.