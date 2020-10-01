شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 1-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 1-10-2020، وكانت البورصة قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.849 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 28 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العامة للصوامع والتخزين، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رواد السياحة-رواد، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، الحديد والصلب المصرية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شركة النصر للأعمال المدنية، دلتا للإنشاء والتعمير، المهندس للتأمين، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، اودن للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، الأهلي للتنمية والاستثمار، التعمير والاستشارات الهندسية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، راية القابضة للاستثمارات المالية، النساجون الشرقيون للسجاد، الإسماعيلية مصر للدواجن، بي انفستمنتس القابضة.

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.849 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 370.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 6.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.8 مليار جنيه، 367.7 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.2 مليار جنيه، 9.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 11051 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12862 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2928 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 1057 نقطة.

وصعدت أسهم 113 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.69%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 26.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.62%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.935 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 13.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 14.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 2.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.44%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 52.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.42%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 44.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.30%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.