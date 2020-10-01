شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البنك التجاري الدولى وجامعة القاهرة يفتتحان وحدة الأشعة المقطعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي "CIB Foundation" وكلية الطب بجامعة القاهرة بافتتاح وحدة الأشعة المقطعية بالجامعة بعد بتزودها بأحدث جهاز أشعة مقطعية "128 مقطع" للكشف عن العيوب الخلقية والأورام وفحص شرايين القلب.

حضر الافتتاح المهندس/ شريف السعيد – مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، وكلاً من أ/ دينا سليمان ولوجين الخالدي مخططين برامج بالمؤسسة، أ.د/ هالة صلاح الدين- عميد كلية الطب جامعة القاهرة، أ.د/ أحمد طه - المدير التنفيذي العام لمستشفيات جامعه القاهرة، أ.د/ هاني سامي -رئيس قسم الأشعة بمستشفيات الجامعة، د/ سامي سليمان- مدير مبيعات شركة جنرال إلكتريك، أ/ وليد اللبودي -مدير مشروعات شركة جنرال إلكتريك، والمهندس محمود وصفي- مدير تسويق الأشعة المقطعية بشركة جنرال إلكتريك.

وتعليقاً على ذلك صرح هشام عز العرب- رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر، أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصت مؤسسة البنك التجاري الدولي على العمل بشكل متوازي في استكمال مبادراتها وخطتها المجتمعية بجانب مساندة الدولة في مجابهة الوباء.

وأضاف عز العرب أن المساهمة في تطوير المستشفيات الجامعية أصبح ضرورة قصوى حيث أنها الملجأ والملاذ الآمن للطبقات الأكثر احتياجا، لذا تخصص المؤسسة جزء كبير من مشروعاتها للمستشفيات الجامعية على مستوي الجمهورية.

وصرح المهندس/ شريف السعيد -مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي إن تزويد وحدة الأشعة المقطعية بجامعة القاهرة بجهاز ال "128 مقطع" يعد طفرة في مجال التشخيص الطبي حيث يساعد على الكشف عن العيوب الخلقية والأورام في الجهاز العصبي والحركي والهضمي والمسالك البولية والأجهزة التناسلية بالإضافة إلى فحص شرايين القلب، حيث من المتوقع أن يساعد في الكشف على 6 ألاف طفل سنوياً من المترددين على مستشفى الجامعة التي تضم 5.5 ألف سرير وتقدم العلاج لأكثر من 2 مليون مريض سنوياً من كافة المحافظات.

وأعربت الدكتورة/ هالة صلاح الدين- عميد كلية الطب جامعة القاهرة، عن سعادتها بالتعاون المستمر مع مؤسسة البنك التجاري الدولي لتطوير مستشفيات الجامعة.

وأشادت الدكتورة/ هالة بالدور المجتمعي للمؤسسة في مجال صحة الطفل ووصفتها بالمتبرع الذكي الذي يقوم دائما بالمتابعة الدورية للمشروعات التي ساهمت في تنفيذها، مؤكدة أن هذا النوع من المتبرعين يجعل المتلقي للتبرع أكثر يقظه ويعمل بجهد أكبر بدون تخاذل.

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وأضافت أن مؤسسة التجاري الدولي لديها رؤية وهدف واضح وهو توجيه تبرعاتها لمساعدة ومساندة الأطفال، حيث يوجد ما يقرب من 45% من تعداد السكان تحت سن 18 عام في مصر وهو ما يدل على أن رؤية المؤسسة وتبرعاتها في مكانها الصحيح، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة نحو الحفاظ على صحة الأطفال لأنهم أهم داعم للتنمية الاقتصادية.

نبذة عن مؤسسة البنك التجاري الدولي:

تعد مؤسسة البنك التجاري الدولي منظمة غير هادفة للربح وتركز على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مصر وخاصة الأطفال الأشد احتياجًا ممن لا يحظون بالتغطية الملائمة لخدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال التعاون مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية البارزة على إطلاق المشروعات التنموية ذات المردود الإيجابي المستدام.

ونشأت المؤسسة عام 2010 باعتبارها امتدادًا لأنشطة البنك على صعيد المسئولية الاجتماعية، حيث لا تقتصر أنشطة المؤسسة على تقديم التبرعات والمساعدات المادية فقط، بل تمتد لتشمل الإشراف على المشروعات ومتابعتها من أجل ضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق أهداف كل مشروع.

وحصلت مؤسسة البنك التجاري الدولي على الكثير من الجوائز المرموقة من جانب العديد من المؤسسات البارزة، وذلك تقديرًا لإسهامات المؤسسة على صعيد أنشطة المسئولية الاجتماعية.



أحدث جهاز أشعة مقطعية 128 مقطع

جانب من الافتتاح

وحدة الأشعة المقطعية بأحدث الأجهزة المتطورة

وحدة الأشعة المقطعية بجامعة القاهرة