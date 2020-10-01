شكرا لقرائتكم خبر عن سلال الإيرانية تشترى ذرة وعلف صويا فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الخميس، إن شركة سلال الحكومية لاستيراد الأعلاف الحيوانية في إيران اشترت كمية غير معلومة من علف الذرة وعلف الصويا عبر مناقصة عالمية أغلقت أمس الأربعاء.

وطلبت المناقصة 200 ألف طن من الذرة و200 ألف طن من علف الصويا للشحن في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويفضل أن يكون الشحن قبل هذه المواعيد.

ويقدر التجار كمية الذرة التي اشترتها إيران بنحو 140 ألف طن على شحنتين وما يصل إلى 300 ألف طن على أربع أو خمس شحنات.

ومن المرجح أن يجري استيراد الذرة من البرازيل وأوكرانيا أو أيهما.

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ويقدر حجم علف الصويا الذي اشترته إيران في المناقصة بين ما يتجاوز 100 ألف طن بقليل إلى نحو 140 ألف طن. ومن المتوقع أن يكون المنشأ الأرجنتين والبرازيل.

وطلبت المناقصة عروضا للذرة الصفراء المستوردة من أوكرانيا أو روسيا أو أماكن أخرى في منطقة البحر الأسود أو الاتحاد الأوروبي أو الهند أو البرازيل.

كما طلبت عروضا لشراء علف صويا منشأه الهند أو البرازيل أو الأرجنتين.

وقال التجار إن سلال أبدت اهتماما كبيرا بالشراء في الأسابيع الماضية.